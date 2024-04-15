Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: "Gitmeyi de bilirim!"

15 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:21

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta son Samsunspor beraberliği taşları yerinden oynattı. Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılarda yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, ayrılık kararı aldı.

Kulübün efsane oyuncularından Uçar'ın, takımın geldiği olumsuz durum sonrasında sorumluluğu üstlenerek istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

BAŞKAN ARAT İLE GÖRÜŞECEK

Kararını yakın çevresine açıklayan Uçar'ın, "Ben bu işi gönülden yapıyordum. 'Gel' dediler geldim, Ancak 'Git' denmesini de beklemeden gitmeyi bilirim. Ortada bir başarısızlık var ve sorumluluk alıp, konuyu yönetime taşıyacağım" dediği öne sürüldü.

Uçar'ın durumunun, başkan Hasan Arat'la yapacağı son görüşmenin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.