Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi 5 eksik!

26 Nisan 2024 11:21 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:22

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu müsabaka öncesi 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, kötü geçen bir sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye edebilmek için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 SAKAT, 1 CEZALI

Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları süren Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan ise Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin şans vermesi durumunda ezeli rekabette oynayabilecek.

Ayrıca tecrübeli sağ bek Jonas Svensson da sarı kart cezası sebebiyle yarın takımını yalnız bırakacak.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.