18 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:11
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!
Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak dev derbide forma giyemeyecek.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, karşılaşma öncesinde kart sınırında bulunuyor.
KARTAL'DA 4 İSİM KART SINIRINDA
Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbide forma giyemeyecek.
Kaynak: TGRT Haber