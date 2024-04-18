Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!

18 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:11

Beşiktaş'a sürpriz öneri: Liverpool teknik heyeti Kartal mı oluyor?

Beşiktaş'a sürpriz öneri: Liverpool teknik heyeti Kartal mı oluyor?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, karşılaşma öncesinde kart sınırında bulunuyor.

KARTAL'DA 4 İSİM KART SINIRINDA

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbide forma giyemeyecek.