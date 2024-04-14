Beşiktaş'ta Samet Aybaba bilmecesi! Kulübeye inecek mi?

14 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:58

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan ve Avrupa'ya da veda eden Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör Fernando Santos'la da yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, Santos'un Serdar Topraktepe'yi tekrar geçici olarak teknik direktörlüğe getirdi.

SAMET AYBABA TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR Mİ?

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Göçmez, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba'nın kulübeye inip inmeyeceği hakkında da konuştu.

ONUR GÖÇMEZ: "KULÜBEYE İNMEYECEK"

"Samet Aybaba kulübeye inecek mi?" sorusuna Onur Göçmez, "Hayır, kulübeye inmeyecek. Bir ekip olarak düşünün, A'dan Z'ye hepimiz o kupaya odaklandık" dedi.

FEDA DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDAYDI

Samet Aybaba, Beşiktaş'ın 'Feda' döneminde teknik direktörlük görevini yürüttü. Haziran 2012'de siyah-beyazlıların başına geçen Aybaba, Mayıs 2013'e kadar 38 maça çıktı.

Samet Aybaba, 38 maçta 19 galibiyet elde ederken, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Aybaba, 1.76 puan ortalaması yakaladı.