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10 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:59

Beşiktaş'tan Fernando Santos kararı

Beşiktaş'ta son zamanlarda alınan kötü sonuçlar ve oynanan futbolun yetersiz olduğu düşüncesiyle birlikte takımdan ayrılacağı iddia edilen Fernando Santos için karar verildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Fernando Santos ile sözleşmesinin bitimine kadar çalışacaklarını söyledi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Spor Arena
Beşiktaş&#039;tan Fernando Santos kararı

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılacağı öne sürülmüş, hatta Fernando Santos'un yerine adayların gündeme geldiği bile iddia edilmişti.

Başkan Hasan Arat'ın tecrübeli hocanın geleceğiyle ilgili düşüncesi merak konusu oldu.

Beşiktaş'tan Fernando Santos kararı - 1. Resim

FERNANDO SANTOS İLE YOLA DEVAM

Hürriyet'in haberine göre; Hasan Arat yola Fernando Santos ile devam etme kararı aldı.

Tecrübeli teknik adamın zor bir dönemde göreve geldiğini hatırlatan başkan Arat, "Fernando Santos'a güveniyoruz, inanıyoruz. Zaten böyle olmasa yola birlikte çıkmazdık. Kendisiyle sözleşmesi bitene kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Fernando Santos ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Spor Arena
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