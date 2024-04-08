Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı

08 Nisan 2024 15:51 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:53

Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın bu sezonki hedefini açıkladı

Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın bu sezonki hedefini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş, bir yandan da yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda iç transferde kalacak ve gidecek oyuncular netleşmeye başladı.

NECİP UYSAL'A YENİ SÖZLEŞME

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, kaptanı Necip Uysal'la sözleşme yenilemek için harekete geçiyor. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli futbolcuyla 2027'ye kadar yeni kontrat önerilecek.

8 KUPA KAZANDI

Beşiktaş altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 8 kupa kazandı.

34 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.