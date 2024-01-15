Beşiktaş'tan ortalığı karıştıracak iddia! Bu futbolcu kadın mı, erkek mi?

15 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:00

Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru gündeme bomba gibi düştü.

FLAŞ İDDİA: SETECO ERKEK Mİ KADIN MI?

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü atan Angolalı futbolcu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu iddia etti.

FIRAT FİDAN: "ERKEĞİ KADIN DİYE OYNATTILAR"

Hürriyet'in haberine göre; Fırat Fidan, yaptığı açıklamada "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık" ifadelerini kullandı.

HASAN SARIGÜL: "FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖRÜNÜYOR"

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül de Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili konuştu.

Sarıgül, "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALG Spor’un 10 Kasım 2023’te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.