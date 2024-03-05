Bir dönem sona eriyor! Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakacağı tarihi sevgilisi duyurdu

05 Mart 2024 14:41 - Güncelleme : 05 Mart 2024 15:30

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için hayranları üzecek bir haber gündeme bomba gibi düştü. Futbol oteritelerine göre Lionel Messi ile birlikte tarihin en iyi futbolcusu olarak gösterilen 39 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'da sürdürüyor.

Üstün çalışkanlığı ve profesyonelliğiyle 39 yaşında olmasına rağmen hala genç futbolculara taş çıkartan Cristiano Ronaldo'nun futbol ne zaman bırakacağı merak ediliyordu.

FUTBOLCU BIRAKACAĞI TARİHİ SEVGİLİSİ AÇIKLADI!

Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'den, Portekizli yıldızın kariyeri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan ünlü model, Ronaldo'nun bir sene daha oynadıktan sonra futbolu bırakacağını açıkladı.

Rodriguez, yaptığı açıklamada "Cristiano bir yıl daha oynar, sonra bitecek. Belki iki de olabilir, tam olarak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON SONU BİTECEK

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen 39 yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Ronaldo bu sezon Suudi ekibiyle çıktığı 30 maçta 28 gol atarken 11 de asist yaptı.