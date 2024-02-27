Galatasaray-Antalyaspor maçına hakem yönetimi damga vurdu: 8 kritik kararın 6'sı hatalı! Trio ekibi değerlendirdi

27 Şubat 2024 09:52 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 10:04

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u evinde 2-1 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini biri penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı. Milli futbolcu bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

BİTİGEN VE YANKAYA'DAN SKANDAL KARARLAR!

Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelede VAR koltuğunda Özgür Yankaya yer aldı. Bu ikilinin verdiği ve vermediği kararlar büyük infiale neden oldu.

Çok kötü bir maç yöneten iki hakemin 8 kritik kararın 6'sında yanlış karar verdiği ortaya çıktı. Bu kararların 3'ü Antalyaspor'un aleyhine olurken 3'ü de Galatasaray'ın aleyhine hatalar oldu.

Doğru karar verilen pozisyonlardan biri penaltı diğeri de yarı otomatik ofsayt sistemiyle oldu.

HAKEMLER GERGİN ORTAMDAN MI ETKİLENİYOR? YOKSA KÖTÜLER Mİ?

Hakemlerin Türk futbolundaki gergin ortam nedeniyle standart olmayan kararlara imza attığı yönünde eleştiriler olsa da büyük bir bölüm de hakemlerin yetersiz olduğunu savunuyor.

Antalyaspor cephesi de hakemlerin Fenerbahçe maçının etkisinde kalarak bu kararları verdiğini savunuyor.

VAR sisteminin yanlış kullanımı da hakemleri bir hayli zora sokan bir başka etken olarak gösteriliyor.

TRİO EKİBİ HAKEM PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

beIN Trio hakem üçlüsü Eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Bitigen ve Yankaya'nın kararlarını değerlendirdi.

İşte o pozisyonlar:

1. YANLIŞ: PENALTI KARARI HATALI!

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? VAR bu pozisyonlara müdahale edebiliyor mu?

Deniz Çoban: Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlı. Oyun devam etmeliydi.

Bahattin Duran: VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım: UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.

2. YANLIŞ: GOL İPTALİ KARARI HATALI!

Carlos Vinicius'un iptal edilen golünde faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Antalyasporlu oyuncu, bu topa yükselmekte gecikmiş. Rakibini bozmadan yükseliyor ve vuruyor. Gol kararının verilmesini çok daha doğru bulurum.

Bahattin Duran: Carlos Vinicius'un hafif bir itmesi var ama o itme, golü iptal etitrecek derecede etki ayartmıyor. Oyuncu eli hissettiğinde kendini yere bırakıyor. Oyun devam etse, daha mutlu olurdum.

Bülent Yıldırım: Elle omuzdan basma yok, etkili tutma yok. Bu pozisyon net gol.

"TEKNOLOJİYE GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray'ın VAR ile verilen ikinci golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Teknoloji bu işi çözüyor. Üzerine konuşacağımız bir şey yok. Yardımcı hakem performansları her geçen hafta geriye gidiyor.

Bahattin Duran: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne inanıyorsak, karara inanacağız. Göz ile gördüğüm, Carlos Vinicius öndeymiş gibi... Milyon dolarlık bu sistemi kullanıyorsak, sisteme güveneceğiz.

Bülent Yıldırım: Sisteme güvenmek durumundayız.

"KÖHN'ÜN PENALTI KARARI DOĞRU"

Derick Köhn'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı doğru mu?

Deniz Çoban: Doğru karar. Sarı da çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart olmalıydı.

3. YANLIŞ: "ERDOĞAN'A KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

Erdoğan Yeşilyurt'un Kerem Demirbay'a ile pozisyonunun ardından sarı kart görmesi doğru mu?

Deniz Çoban:Kerem Demirbay faul yaptı ama o tekme yüzüne gelse ne olurdu? Yardımcı hakem nereye bakıyor? Erdoğan Yeşilyurt kırmızı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Burada yüze bir tekme sallama var. Kartın rengi yanlış.

Bülent Yıldırım: Topsuz bir hamle, bu şiddetli hareket. VAR müdahalesi gerekirdi. Açık ve tartışmasız.

4. YANLIŞ: "TORREİRA'YA KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

Lucas Torreira'nın Sam Larsson'a müdahalesinde kart çıkmaması doğru mu?

Deniz Çoban: Kart çıkmaması yanlış. Zaten oyuncu sarısı var, sarı çıksa bile ihraç. Bu net bir kırmızı kart. Yaralayıcı, gaddarca bir hareket var.

Bahattin Duran: Sol ayağıyla rakibini çiğnedi. Net kırmızı kart. VAR devreye girmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon kırmızı kart. Peki VAR'ın müdahale etmemesini ne yapacağız?

5. YANLIŞ: "BUKSA'YA KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

Adam Buksa'nın Lucas Torreira'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban:Tartışmasız kırmızı, VAR müdahalesi de gerekir.

Bahattin Duran: Buksa rakibini gördü ve dirseği vurdu. Kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahalesi de olurdu. Ama normalde Torreira olmayacaktı, başkasına mı vuracaktı?

Bülent Yıldırım: Burada kırmızı olmalıydı.

6. YANLIŞ: "ZAHA'YA KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

Wilfired Zaha'nın müdahalesinde VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Deniz Çoban: Ayak kurtulmuş, o yüzden VAR'ın konusu değil. Özgür Yankaya burada doğru yaptı. Ancak kırmızı kart bu.

Bahattin Duran: Çok net bir kırmızı kart. Güray Vural'ın ayağa kalkıp yürümesi inanılmaz. Bu hareketten sonra hiç yürüyemeyebilirdi.

Bülent Yıldırım: Başlangıç, gelişme, sonuç... Kırmızı kart.