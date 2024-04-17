Blake Griffin, 35 yaşında parkelere veda etti!

17 Nisan 2024 12:09 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:10

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.

ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı." ifadelerini kullandı.

6 KEZ ALL-STAR OLDU

Blake Griffin, NBA kariyerinde Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giydi.

2009-10 sezonunu sakatlık nedeniyle forma giyemeden geçen Griffin, 2010-11 sezonunda Yılın Çaylağı olmayı başarmıştı. Yine 2011'de NBA'de smaç yarışmasında zafere ulaşan Blake Griffin, 6 kez de All-Star olmuştu.