03 Nisan 2024 20:38 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:41
Chelsea - Manchester United maçı 4 Nisan Perşembe 22:15'te oynanacak
İngiltere Premier Lig'in kritik mücadelesinde Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek. İki devin çekişmeli mücadelesi heyecanla bekleniyor. İşte, Chelsea - Manchester United maçının detayları...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Premier Lig'in heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Chelsea, evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Mücadelenin sonucu lig tablosunu etkileyecek. İşte, Chelsea - Manchester United maçıyla ilgili tüm bilgiler...
CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele, 4 Nisan Perşembe günü saat 22:15'te başlayacak.
PREMIER LİG'DE ÇEKİŞME SÜRÜYOR
Chelsea, Premier Lig'de çıkış arıyor. Pochettino yönetimindeki ekip, sezon boyunca 29 maçta 48 puan topladı. Özellikle son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Manchester United ise aynı dönemde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 48 puan topladı.
Kaynak: TGRT Haber