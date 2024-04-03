Chelsea - Manchester United maçı 4 Nisan Perşembe 22:15'te oynanacak

03 Nisan 2024 20:38 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:41

Premier Lig'in heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Chelsea, evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Mücadelenin sonucu lig tablosunu etkileyecek. İşte, Chelsea - Manchester United maçıyla ilgili tüm bilgiler...

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele, 4 Nisan Perşembe günü saat 22:15'te başlayacak.

PREMIER LİG'DE ÇEKİŞME SÜRÜYOR

Chelsea, Premier Lig'de çıkış arıyor. Pochettino yönetimindeki ekip, sezon boyunca 29 maçta 48 puan topladı. Özellikle son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Manchester United ise aynı dönemde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 48 puan topladı.