Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa yorumu: Riyad'dan size ekmek çıkmaz

07 Ocak 2024 16:01 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:26

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak takımların sahaya çıkmaması ile iptal olan Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte adayları açıkladığı programda Süper Kupa finaliyle ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE BU TUZAĞA DÜŞMEZ"

Süper Kupa finalinden sonra başlayan Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma çabalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Puslu dönemlerin kadrolu provakatörlerine yeniden iş başı yaptırdılar. Hayat tarzı üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Mustafa Kemal yine istismara en elverişli konusu olarak öne sürülüyor. Kimsenin Gazi Mustafa Kemal'le problemi yoktur. Bu kavramların arkasından siyaset yapmak hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine yalan yanlış söylemlerle, kirli senaryolarla yol alma gayretinin işaretidir. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek kadar demokrasisini derinleştirmiş bir ülkedir. Yine de tedbiri elden bırakmadan bu çirkin oyuncularını izlemeyi ve yüzlerini milletimize ifşa etmeyi sürdüreceğiz."

"RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

"Bu milletin ne cumhuriyetle ne de Gazi Mustafa Kemal'le bir sorunu vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak, hassasiyet emaresi asla değildir. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı renkte boyamak size kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin."

BAHÇELİ'DE TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tartışmalara katılmıştı. Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmasında Süper Kupa krizi hakkında "TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray da aklı başında ve sağduyulu hareket edememiştir." ifadelerini kullandı.