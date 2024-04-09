DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi saldırı tehdidi!

09 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:19

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün ve yarın oynanacak.

Dev organizasyonda yaşanacak çeyrek final heyecanı öncesi terör örgütü DAEŞ'ten tehdit mesajı geldi.

DAEŞ'TEN TERÖR SALDIRISI TEHDİDİ!

Örgüt, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına ilişkin saldırı tehdidinde bulundu.

Terör saldırısı tehdidi için paylaşılan görselde 'Hepsini öldür' ifadeleri kullanıldı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

İspanya Hükümeti de bu tehdit sonrası Real Madrid - Manchester City ve Atletico Madrid - Borussia Dortmund müsabakaları için üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu.

Her iki karşılaşma da yüksek riskli ilan edilirken, mücadelelerde 3 binden fazla güvenlik personelinin görev alacağı aktarıldı.

Ayrıca söz konusu maçlar için Madrid'e 8 bin civarı İngiliz ve Alman taraftarın gelmesinin beklendiği dile getirildi.