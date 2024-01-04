Davinson Sanchez'e sürpriz talip! İtalyan devi harekete geçti

04 Ocak 2024 17:05 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:09

Galatasaray'ın sezon başına Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, savunmada gösterdiği etkili performansla beğeni toplayarak Avrupa devlerinin radarına girdi.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI

Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalayan 27 yaşındaki savunmacı ile ilgili Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi.

'NAPOLİ, DAVİNSON SANCHEZ İÇİN HAREKETE GEÇTİ'

Calciomercato'nun haberine göre; Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'i transfer etmek için harekete geçtiği ve bu doğrultuda başarılı savunmacının menajeri ile iletişime geçtiği öne sürüldü.

"GALATASARAY'DA SORUN YAŞIYOR"

Haberde ayrıca, 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a adapte olmakta zorlandığı ve bu durumdan memnun olmadığı iddia edilirken, Napoli'de forma giyme fikrinin de Davinson Sanchez'i cezbettiği yorumu yapıldı.

Kolombiyalı savunmacının geçtiğimiz aralık ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemediği ve 10 gün sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

"BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO"

Davinson Sanchez'in 8 milyon Euro karşılığında Napoli için İstanbul'dan ayrılabileceği kaydedildi.

Sanchez'in yıllık ücretinin 3 milyon Euro civarında olduğu ve bu bedelin Napoli için fazla olabileceği yorumu yapılsa da 27 yaşındaki savunmacı için bu ücretin verilebileceği de ifade edildi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ajax ve Tottenham gibi önemli takımlarda forma giyen Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray ile 14 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Kolombiya Milli Takımı formasını da 58 kez giyen 1.78 boyundaki sağ ayaklı stoperin güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro civarında gösteriliyor.