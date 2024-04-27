Dev derbide kazanan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!

27 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:13

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmayı İrfan Can ve Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak kritik bir virajı kayıpsız döndü

Kartal'ın tek golünü oyuna sonradan giren Cenk Tosun kaydetti.

Siyah-beyazlılarda Al Musrati 25. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 89 yaptı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Beşiktaş ise 51 puanla 5. sıraya geriledi.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.

Fenerbahçe'de kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve forvette Michy Batshuayi ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rade Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı ise yedek kulübesindeki isimler oldu.

KAPTAN EDİN DZEKO, LİGDE İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başladı.

Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.

MİCHY BATSHUAYİ İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.

Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.

Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.

Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.

Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

KANARYA'DA 7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine kart sınırındaki 7 oyuncusuyla çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao'nın yanı sıra kulübede olan Edin Dzeko, Cengiz Ünder ve Mert Müldür, derbide kart görmeleri durumunda TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu.

Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, son maçına göre 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Necip Uysal, Omar Colley, Joe Worrall, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş görev bekledi.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Topraktepe, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Ghezzal ile Umut Meraş'ı yedeğe çekti, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerine ilk 11'de Semih Kılıçsoy, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu forma giydirdi.

MASUAKU, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Masuaku, siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle, bir müsabakada da sarı kart cezası gerekçesiyle kadroda yer almamıştı.

Demokratik Kongolu sol bek, MKE Ankaragücü ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde ise ikinci yarıda görev yapmıştı.

SEMİH KILIÇSOY İLK 11'DE, ONUR BULUT YEDEK

Siyah-beyazlı ekipte tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan oyunculardan Semih Kılıçsoy derbiye ilk 11'de çıkarken, Onur Bulut ise yedek kulübesinde yer aldı.

Bu oyunculardan Semih Kılıçsoy son 2 maçta, Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya dahil edilmemişti.

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen, yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde kadroya alınmayan, kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında ise yedek bekleyen Omar Colley, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında kadroda yer almadı.

Kart cezalısı Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, derbinin 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Bu rada 2079 Beşiktaş taraftarı, derbiyi kendileri için ayrılan tribünde takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.