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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:42

Dev maçta düdük Halil Umut Meler'in! UEFA duyurdu

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü kritik maçta düdük çalacak.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Dev maçta düdük Halil Umut Meler&#039;in! UEFA duyurdu

UEFA, FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler'e görev verdi. Başaralı hakem, İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile İtalya Serie A temsilcisi Atalanta arasında perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasına atandı.

ALPER ULUSOY VAR'DA

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: TGRT Haber
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