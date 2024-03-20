Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

20 Mart 2024 20:56 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:57

Transfermarkt, Avrupa'nın en iyi 15 liginde mücadele eden takımların yer aldığı performans listesi yaptı.

En çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan takımların yer aldığı listeye Süper Lig'in devleri damga vurdu. İşte takımlar ve aldıkları puanlar:

20- PAOK - 60 puan

19- Bayern Münih - 60 puan

18- Milan - 62 puan

17- Girona - 62 puan

16- Feyenoord - 62 puan

15- Manchester City - 63 puan

14- Barcelona - 64 puan

13- Liverpool - 64 puan

12- Benfica - 64 puan

11- Arsenal - 64 puan

10- Sporting - 65 puan

9- Union SG - 70 puan

8- Bayer Leverkusen - 70 puan

7- Rangers - 70 puan

6- Celtic - 71 puan

5- Real Madrid - 72 puan

4- PSV Eindhoven - 72 puan

3- Inter - 76 puan

2- Fenerbahçe - 79 puan



1- Galatasaray - 81 puan

