20 Mart 2024 20:56 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:57
Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!
Avrupa'nın en iyi 15 liginde mücadele eden takımların sezon boyunca liglerinde gösterdikleri performanslar baz alınarak hazırlanan, 20 takımın yer aldığı listenin zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Transfermarkt, Avrupa'nın en iyi 15 liginde mücadele eden takımların yer aldığı performans listesi yaptı.
En çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan takımların yer aldığı listeye Süper Lig'in devleri damga vurdu. İşte takımlar ve aldıkları puanlar:
20- PAOK - 60 puan
19- Bayern Münih - 60 puan
18- Milan - 62 puan
17- Girona - 62 puan
16- Feyenoord - 62 puan
15- Manchester City - 63 puan
14- Barcelona - 64 puan
13- Liverpool - 64 puan
12- Benfica - 64 puan
11- Arsenal - 64 puan
10- Sporting - 65 puan
9- Union SG - 70 puan
8- Bayer Leverkusen - 70 puan
7- Rangers - 70 puan
6- Celtic - 71 puan
5- Real Madrid - 72 puan
4- PSV Eindhoven - 72 puan
3- Inter - 76 puan
2- Fenerbahçe - 79 puan
1- Galatasaray - 81 puan
Kaynak: TGRT Haber