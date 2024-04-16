Dursun Özbek ile Mehmet Büyükekşi arasında kritik görüşme: "Seçimi erkene al"

16 Nisan 2024 13:42 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Başkan Mehmet Büyükekşi, son dönemde yaşanan istenmeyen olayların ardından sık sık eleştirilere ve istifa çağrılarına maruz kaldı.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada 18 Temmuz'daki mali genel kurulun, seçimli yapılacağını duyurmuştu.

Bu tarihi geç bulan Süper Lig ekiplerinin bazıları seçimin daha erkene çekilmesini talep etmiş ancak olumlu yanıt alamayınca imza toplayarak seçimin öne çekilmesi için harekete geçmişti.

TFF'den yapılan açıklamada EURO 2024 nedeniyle seçimin 18 Temmuz'da yapılacağı resmi olarak da açıklanmıştı.

Süper Lig ekiplerinin topladığı imza sayısı yeterli rakama ulaşamadı.

DURSUN ÖZBEK HAREKETE GEÇTİ

Yaşananların ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği imza hareketine destek vermeyen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

"KULÜPLERİN ÇAĞRISINA KULAK VERİN"

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü ve 'Kulüplerin çağrısına kulak verin ve bu kaotik ortamın sona ermesi için seçimi Haziran'da yapalım' dedi.

Büyükekşi, Özbek'in bu talebine olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

KULÜPLER HEMEN SEÇİM İSTİYOR!

Mehmet Büyükekşi şu ana dek Kulüpler Birliği'nden yapılan 'Erken Seçim' çağrılarına net bir cevap vermedi ancak 'Seçimi bir hafta erkene alabiliriz' düşüncesinde olsa da Kulüpler Birliği'nin büyük bölümü bu düşünceyi kabul etmiyor ve hemen seçimli genel kurul talep ediyor.