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17 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:37

Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjde: "Son aşamaya geldik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Bankalar Birliği'nden çıkış konusunda müjdeyi verirken Kemerburgaz Tesisleri'ne geçiş tarihini de duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Dursun Özbek&#039;ten Galatasaray camiasına müjde: &quot;Son aşamaya geldik&quot;

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olduk. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı da kazandık. Müzemizde 60. kupayı kazandık. Çoğu takımın hayal dahi edemeyeceği rakama ulaştık.

Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjde:

"YENİ SEZONUN BAŞINDA KEMERBURGAZ'DAYIZ"

Yeni sezonun başında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeyiz. Ayrıca UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yani 17 Mayıs'ta Kemerburgaz'da piknik yapacağız.

"YÖNETİMİ BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNDAN KURTULMUŞ BİR ŞEKİLDE DEVREDECEĞİZ"

Bankalar Birliği'nden çıkmak için hazırlıklarımız son aşamaya geldik. Dönemimiz bitmeden yeni yönetime Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş bir şekilde devredeceğiz.

Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjde:

"PİS BİR OYUN OYNANIYOR"

Taraftarlarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor. Oyunun parçası olmayacağız, onlara sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz."

Kaynak: TGRT Haber
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