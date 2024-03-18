Egemen Korkmaz'dan olaylı Fenerbahçe maçı sözleri: "İnsanlığı sığmaz!"

18 Mart 2024 22:24 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:25

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği olaylı maçın yankıları sürüyor.

Fenerbahçe, Ali Koç ve Trabzonspor cephesinin açıklamalarının ardından Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz da karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIN YERDE TEKMELENDİĞİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Trabzonsporlu taraftarın tekmelendiğini görünce dayanamadığını belirten Egemen Korkmaz, 61 Saat'e yaptığı açıklamada, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: "EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET ETMEK BUDUR"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımda Egemen Korkmaz'a yönelik sert sözler söylemişti.

İrfan Can Eğribayat paylaşımında Egemen Korkmaz'a yönelik, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" demişti.