Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: "Gereğini yapacağım!"

24 Şubat 2024 16:28 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 16:36

Trendyol Süper Lig'in 27 hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Kayserispor'a konuk oldu. Ankara ekibi karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatsa da ikinci yarıda yediği 3 golle maçtan 3-2 yenik ayrıldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ: "GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Belözoğlu, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan, ikinci yarıda tamamen kontrol dışı... Çok kötü bir durum, çok kötü organizasyon. Ankaragücü taraftarı da, camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam konuşacağım." ifadelerini kullandı.