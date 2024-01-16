Emre Mor'a sürpriz talip! 1. Lig yolcusu

16 Ocak 2024 13:39 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:41

Devre arası transfer dönemine Bonucci ve Krunic gibi iki önemli hamleyle giren Fenerbahçe de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Samet Akaydin'in Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'a transferi sonrası sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'la da yollar ayrılıyor.

1. LİG SÜRPRİZİ

1. Lig'de lider durumda bulunan ve Süper Lig'e yükselme hedefiyle ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Eyüpspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Arda Turan'ın raporu doğrultusunda hareket eden İstanbul ekibinin, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gündemine aldığı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'den Emre Mor'un transferi için yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Arda Turan'ın bu transferi çok istediği ve istek üzerine Eyüpspor'un Emre Mor için resmi girişimde bulunduğu ifade edildi.

4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta şans buldu ve gol-asist üretemedi.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro civarında gösteriliyor.

A Milli Futbol Takımı'nda 15 maça çıkan Emre Mor, 1 gol kaydetti.

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor sırasıyla Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Emre Mor'un bonservisi için 2 milyon Euro bonservis ödedi.