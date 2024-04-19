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19 Nisan 2024 15:43 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:44

Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın 89 yaşında vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ergin Ataman&#039;ın babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın 89 yaşında vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı.

Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Ataman için Zincirlikuyu Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ergin Ataman ile ailesi, cenaze namazından önce taziyeleri kabul etti.

Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

CENAZEYE BAKAN BAK VE EKREM İMAMOĞLU DA KATILDI

Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan ile basketbol camiasından birçok isim katıldı.

Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Cenazede eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Servet Yardımcı ile spor ve sanat dünyasından birçok kişi de hazır bulundu.

Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, son yolculuğuna uğurlandı - 4. Resim

İbrahim Nuray Ataman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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