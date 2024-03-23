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23 Mart 2024 01:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:45

Fas - Angola maçı 23 Mart Cumartesi saat 01:00'de oynanacak

EURO 2024 hazırlık maçları devam ediyor! Fas ile Angola arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Canlı yayın ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Fas - Angola maçı 23 Mart Cumartesi saat 01:00&#039;de oynanacak

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürerken Fas ile Angola arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında detaylar haberimizde...

FAS - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas ile Angola arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 23 Mart Cumartesi günü saat 01:00'de gerçekleşecek. Ancak maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Futbolseverler, bu heyecan verici karşılaşmayı izlemek için detayları bekliyorlar.

Fas - Angola maçı 23 Mart Cumartesi saat 01:00'de oynanacak - 1. Resim

DİĞER HAZIRLIK MAÇLARI

20:00 Norveç Çekya

22:45 Macaristan Türkiye

22:45 Hollanda - İskoçya

23:30 İspanya Kolombiya

Kaynak: TGRT Haber
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