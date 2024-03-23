Fas - Angola maçı 23 Mart Cumartesi saat 01:00'de oynanacak

23 Mart 2024 01:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:45

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürerken Fas ile Angola arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında detaylar haberimizde...

FAS - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas ile Angola arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 23 Mart Cumartesi günü saat 01:00'de gerçekleşecek. Ancak maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Futbolseverler, bu heyecan verici karşılaşmayı izlemek için detayları bekliyorlar.

DİĞER HAZIRLIK MAÇLARI

20:00 Norveç Çekya

22:45 Macaristan Türkiye

22:45 Hollanda - İskoçya

23:30 İspanya Kolombiya