23 Mart 2024 01:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:45
Fas - Angola maçı 23 Mart Cumartesi saat 01:00'de oynanacak
EURO 2024 hazırlık maçları devam ediyor! Fas ile Angola arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Canlı yayın ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürerken Fas ile Angola arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında detaylar haberimizde...
FAS - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fas ile Angola arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 23 Mart Cumartesi günü saat 01:00'de gerçekleşecek. Ancak maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Futbolseverler, bu heyecan verici karşılaşmayı izlemek için detayları bekliyorlar.
DİĞER HAZIRLIK MAÇLARI
20:00 Norveç Çekya
22:45 Macaristan Türkiye
22:45 Hollanda - İskoçya
23:30 İspanya Kolombiya
Kaynak: TGRT Haber