14 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 13:14
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.
VAR KOLTUĞUNDA PORTEKİZLİ NARCİSO OLACAK
Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak.
Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.
Kaynak: TGRT Haber