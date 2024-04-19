Felipe Melo'nun Fenerbahçe paylaşımı gündem oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a penaltılarla yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 sona eren maçın penaltı atışlarında 3-2 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.
FELİPE MELO'DAN OLAY HAREKET!
Maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun paylaşımı gündem oldu.
Fenerbahçe'nin rakibine penaltı atışlarında kaybederek elendiği maçın ardından Felipe Melo'nun yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
"FENER AĞLAMA" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ!
Galatasaray formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve kupalar kazanan Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından, "Fener Ağlama" yazarak Fenerbahçe - Olympiakos maçının görüntülerini paylaştı.
Melo'nun bu paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanırken Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yağdı.