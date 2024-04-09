Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olympiakos maçı öncesi takımla bir araya geldi

09 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:02

Olympiakos-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Olympiakos-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Yunanistan’a gidecek.

ALİ KOÇ TAKIMLA BAYRAMLAŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi.

Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı.