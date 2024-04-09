09 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olympiakos maçı öncesi takımla bir araya geldi
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele için hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç takımla bir araya geldi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Yunanistan’a gidecek.
ALİ KOÇ TAKIMLA BAYRAMLAŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi.
Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı.
Kaynak: TGRT Haber