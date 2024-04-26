Fenerbahçe başkanlık seçimi Haziran 2024'te yapılacak

26 Nisan 2024 19:13 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:15

Sadettin Saran'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe için seçim takvimi netlik kazandı. İşte Sadettin Saran'ın durumu ve Fenerbahçe seçim tarihine ilişkin bilgiler...

Fenerbahçe Başkanlık adaylığı için ön plana çıkan isimler arasında Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran bulunuyordu.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise bir yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç’un aday olup olmayacağını merak ediyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 yılında Haziran ayında yapılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulları üç yılda bir ayrı ayrı seçilmektedir.