Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte hakemler...
CUMA
Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
CUMARTESİ
Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler
Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
PAZAR
Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman
PAZARTESİ
Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam
ÖMER FARUK ÜNAL TGRT HABER'DE AÇIKLAMIŞTI
Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında derbinin hakemini şu sözlerle açıklamıştı:
"Hakem atamalarında yapay zekayı bıraktık, tamamen manuel gidiyor. Maç haftaya cumartesi günü. Biraz ders çalıştım, kendi defterimden baktım. MHK de çalışıyordur. Bu haftaki tayinlere de bakınca maçın hakemi büyük ihtimalle Volkan Bayarslan gözüküyor. Aslında benim aklıma Atilla Karaoğlan gelmişti ama geçen hafta VAR'da çok fahiş bir hata yaptı. Biraz da Volkan Bayarslan'ı kıyıda köşede tutuyorlar. Eğer bir sağlık problemi olmazsa Bayarslan bir adım önde gözüküyor."