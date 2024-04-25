Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

25 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:23

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte hakemler...

CUMA

Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

CUMARTESİ

Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler

Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

PAZAR

Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman

PAZARTESİ

Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam

ÖMER FARUK ÜNAL TGRT HABER'DE AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında derbinin hakemini şu sözlerle açıklamıştı:

"Hakem atamalarında yapay zekayı bıraktık, tamamen manuel gidiyor. Maç haftaya cumartesi günü. Biraz ders çalıştım, kendi defterimden baktım. MHK de çalışıyordur. Bu haftaki tayinlere de bakınca maçın hakemi büyük ihtimalle Volkan Bayarslan gözüküyor. Aslında benim aklıma Atilla Karaoğlan gelmişti ama geçen hafta VAR'da çok fahiş bir hata yaptı. Biraz da Volkan Bayarslan'ı kıyıda köşede tutuyorlar. Eğer bir sağlık problemi olmazsa Bayarslan bir adım önde gözüküyor."