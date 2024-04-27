Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yabancı VAR hakemi açıklandı

27 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:53

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Kritik mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbide görev yapacak VAR hakemini açıkladı.

DEV DERBİYE HOLLANDALI VAR

TFF'de yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yapacak.

Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlenecek.

19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan görev yapacak.