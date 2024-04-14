Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’e konuk oluyor.
Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında alacağı puan veya puanlarla düşme potasından çıkmayı hedeflerken İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray’ın Alanyaspor’a konuk olacağı maçtan önce liderliğe yükselmek istiyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Emre, Eysseric, Güven, Lasagna.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Krunic, Fredi, İrfan Can, Tadic, Dzeko.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ı takibi sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yöneteceği zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Tedavileri süren Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yanı sıra kart cezaları bulunan Szymanski ve İrfan Can Eğribayat karşılaşmada forma giyemeyecek.
Takımla çalışmalara başlayan Djiku ve King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.