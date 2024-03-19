'Fenerbahçe ligden çekilirse hiçbir Türk takımı Avrupa'ya gidemeyecek!' iddiası!

19 Mart 2024 18:50 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:53

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın 3-2 kazandığı olaylı Trabzonspor maçının ardından dün yaptığı açıklamada, "Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız." ifadelerini kullanmıştı.

Spor yorumcusu Tayfun Bayındır, bugün TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programında flaş bir iddia ortaya attı.

FLAŞ İDDİA: "HİÇBİR TÜRK TAKIMI AVRUPA'YA GİDEMEYECEK"

Ali Koç'un ligden çekilme ilgili sözlerini değerlendiren Tayfun Bayındır, "Maddeler diyor ki, eğer bir takım ligden çekilirse topladıkları ülke puanı toptan silinir. Böyle bir durumda gelecek sezon hiçbir Türk takımı Avrupa'ya gidemeyecek." dedi.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM NE?

Güncel durumda UEFA ülke puanı klasmanında 38,100 puanla 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE'DEN

Türkiye’de bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren ekip Fenerbahçe oldu. Konferans Ligi’nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı. Fenerbahçe’nin hemen ardında 15,5 puanlı Galatasaray bulunuyor.

Türkiye adına bu sezon Avrupa’da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans gösterdi.