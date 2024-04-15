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15 Nisan 2024 14:15 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:19

Fenerbahçe Olympiakos biletleri 17 Nisan Çarşamba 11.00'da satışa çıkacak

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı maçın biletleri, heyecanla bekleyen taraftarlar için satışa sunulacak. Detaylar haberimizde...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Olympiakos biletleri 17 Nisan Çarşamba 11.00&#039;da satışa çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Olympiakos'u konuk edecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı canlı izlemek için biletlerin satışa çıkacağı günü beklemeye başladı.

BILETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Olympiakos maçının bilet satış tarihleri ve detayları netleşti. Buna göre, 17 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'da genel satışa sunulacak olan biletler, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. 

Fenerbahçe Olympiakos biletleri 17 Nisan Çarşamba 11.00'da satışa çıkacak - 1. Resim

BILET KATEGORILERI

Fenerbahçe Olympiakos maçı için bilet fiyatları da açıklandı. Kuzey-Spor Toto Tribünü'nden Fenerium Alt Avis'e kadar çeşitli kategorilerde biletler, farklı fiyatlarla taraftarların beğenisine sunulacak. 

Kaynak: TGRT Haber
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