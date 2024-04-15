Fenerbahçe Olympiakos biletleri 17 Nisan Çarşamba 11.00'da satışa çıkacak

15 Nisan 2024 14:15 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:19

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Olympiakos'u konuk edecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı canlı izlemek için biletlerin satışa çıkacağı günü beklemeye başladı.

BILETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Olympiakos maçının bilet satış tarihleri ve detayları netleşti. Buna göre, 17 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'da genel satışa sunulacak olan biletler, taraftarların büyük ilgisini çekiyor.

BILET KATEGORILERI

Fenerbahçe Olympiakos maçı için bilet fiyatları da açıklandı. Kuzey-Spor Toto Tribünü'nden Fenerium Alt Avis'e kadar çeşitli kategorilerde biletler, farklı fiyatlarla taraftarların beğenisine sunulacak.