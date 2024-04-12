Fenerbahçe, Olympiakos'a kaybetti, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

12 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:40

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri değişmedi.

Portekiz, puanını 56 bin 225'e yükselterek 7. sıradaki yerini korudu. Belçika ise 48 bin puana yükselerek 8. sırayı sağlama aldı.

Türkiye, 38 bin 100 puanla 9'uncu sırada kalmaya devam etti. Çekya ise 36 bin 50 puana yükseldi. 10'uncu Çekya'yı aynı puanla İskoçya takip etti.

UEFA ülke puanı sıralamasında sıralama şu şekilde:

7 - Portekiz: 56 bin 225 puan

8 - Belçika: 48 bin puan

9 - TÜRKİYE: 38 BİN 100 PUAN

10 - Çekya: 36 bin 50 puan

11 - İskoçya: 36 bin 50 puan

ÇEKYA, İSKOÇYA'YI YAKALADI

Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina ile berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve İskoçya'yı yakaladı. Fenerbahçe'nin yenilgisi ise Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirmedi.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerinden Portekiz'in UEFA Avrupa Ligi'nde 1 temsilcisi bulunuyor.

Belçika ve Çekya'nın ise 1'er takımı Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor.