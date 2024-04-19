Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk etti. Ancak normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendi. İşte maçın ayrıntıları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı.

İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçında normal süresi 1-0 kazandı.

Ancak uzatmaların da sonucu değiştirememesi üzerine penaltı atışlarına geçildi.

Livakovic'in 2 penaltıyı kurtarmasına rağmen, Fenerbahçe 3 penaltı atışından yararlanamadı ve Olympiakos'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin Avrupa macerası sona erdi.