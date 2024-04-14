Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta istenmeyen adamdı: Tolgay Arslan, Avustralya'da şov yapıyor!

14 Nisan 2024 14:23 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:23

Avustralya 1. Futbol Ligi'nde Tolgay Arslan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Melbourne City, Perth Glory'yi 8-0 yendi.

Bu galibiyetle puanını 33 yapan Melbourne City, 7. basamakta yer aldı. Perth Glory ise 22 puanla son sırada kaldı.

TOLGAY ARSLAN'DAN HAT-TRİCK

Ligin 25. haftasında Perth Glory'yi ağırlayan Melbourne City, Leonardo Natel'in 14, 29, Tolgay Arslan'ın 16, 26, 73, Kaelan Majekodunmi'nin kendi kalesine 19, Jamie Maclaren'in 60 ve Steven Ugarkovic'in 86. dakikada attığı gollerle 8 farklı galibiyete ulaştı.

27 MAÇTA 14 GOL-7 ASİST

Geride kalan yıllarda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta görev yapan ve geçen seneden beri Melbourne City forması giyen 33 yaşındaki Tolgay, bu sezon takımıyla 27 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.