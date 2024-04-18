Fenerbahçe yarı final için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11'ler

18 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:50

Yusuf Yazıcı'dan yarı final temennisi: "Umarım Fenerbahçe ile eşleşiriz"

Yusuf Yazıcı'dan yarı final temennisi: "Umarım Fenerbahçe ile eşleşiriz"

Fenerbahçe'nin Rade Krunic için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Rade Krunic için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Kanarya, Yunan rakibi karşısında taraftarı önünde iki farklı galibiyet alarak yarı finale yükselmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ndoj, Carmo, Ortega, Masouras, Chiquinho, Hezze, Fortounis, El Kaabi, Jovetic.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor.

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Fenerbahçe’nin Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşması şifresiz yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Avrupa’da deplasman golü kuralı kalktığından Fenerbahçe’ye tur için iki farklı galibiyet yetecek. Sarı-lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

Olympiakos her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan takım olacak.