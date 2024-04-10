10 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:02
Fenerbahçe yönetiminden U19 takımına Süper Kupa primi!
Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkıp 2. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe'nin U19 takımına yönetimden jest geldi. Genç oyunculara prim verilecek. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe, federasyona tepki göstermek amacıyla Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkma kararı almış ve Galatasaray karşısında 2. dakikada sahadan çekilmişti.
YÖNETİMDEN GENÇ OYUNCULARA JEST
Fenerbahçe yönetimi, Şanlıurfa’ya giden oyuncu ve teknik kadroya güzel bir jest yapma kararı aldı. Yönetim, Süper Kupa için belirlenen rakamı U19 takımı ve teknik ekibine dağıtmaya karar verdi.
SÜPER KUPA PRİMİ U19 TAKIMINA DAĞITILACAK
Süper Kupa primi, TFF’ye karşı başlatılan mücadelede Fenerbahçe’nin simgesi haline gelen 19 yaş altı futbol takımında futbolcu ve teknik heyet personelinin hesaplarına önümüzdeki günlerde yatırılacak.
Kaynak: Fanatik