Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gergin anlar!

29 Mart 2024 20:16 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:17

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu üyeleri 2 Nisan'da "ligden çekilme" ihtimalinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir araya geldi. Kürsüde konuşma yapan üyelerden Kaya Enişte'nin sözleri sonrası gerginlik yaşandı.

"LİGDEN ÇEKİLME KARARI VERDİ" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Kaya Enişte kürsüde yaptığı konuşmanın bir bölümünde, "Sayın başkanım Ali Koç, ligden çekilme kararını verdiği zaman..." ifadelerini kullandı.

Bu sözleri üzerine Enişte'ye tepki gösterilirken Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Öyle bir karar yok." diyerek araya girdi.

ALİ KOÇ YERİNDEN KALKTI

Bu yaşananlar üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yerinden kalkarak kürsüye gitti. Kaya Enişte ile bir konuşma gerçekleştiren Koç ardından yerine geri dönüp konuşmayı dinlemeye devam etti.

Enişte Koç'un yanına gelmesinin ardından konuşmasının devamında, "Öyle bir kararı ben de Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi düşündüm. Teklif bile edilemez diye düşündüm." ifadelerini kullandı.