27 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:59
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz karar! 3 isim kadroda yok
Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 3 futbolcu kadroya alınmadı. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer alan Fenrebahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için bu akşam oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefliyor.
3 YILDIZ KADRODA YOK!
Kritik maça saatler kala Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbi maçın kadrosunu belirledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Kaynak: TGRT Haber