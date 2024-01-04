Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor: Eski takımına dönecek!

04 Ocak 2024 16:39 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:42

Trendyol Süper Lig'de averajla Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 19. haftada İstanbulspor'a konuk olacak. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler bir yandan da kadrosunu genişletmek için transferde harekete geçti.

Gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde genç kanat oyuncusu ile yollar ayrılıyor.

EMRE MOR YOLCU

Sarı-lacivertli kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken takımdan ayrılacak isimler belirlendi. Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan Emre Mor sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

HATAYSPOR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Volkan Demirel'in raporuyla transferde harekete geçen Hatayspor tanıdık bir ismi gündemine aldı. Bordo-beyazlılar, Fenerbahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı.

VOLKAN DEMİREL İLE KARAGÜMRÜK'TE YILDIZI PARLAMIŞTI

Fatih Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde Emre Mor'un yeniden form tutmasını sağlayan Volkan Demirel, genç oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini iletti.

21 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi. Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro civarında gösteriliyor.