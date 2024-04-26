Fenerbahçe'de Samet Akaydin sürprizi! Yunan ekibi kararını verdi

26 Nisan 2024 09:37 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:39

Süper Lig devi Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ocak ayında 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, geçtiğimiz gün oynanan kritik maçta AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, Samet Akaydin'in yenilen 2. golde yaptığı hata mücadeleye damga vurdu.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ, SAMET GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Savunmada yapılan top kaybı sonrası teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına döndü.

Samet Akaydın pozisyonun golle sonuçlanmasının ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

YUNAN EKİBİ KARARINI VERDİ!

Sabah'ın haberine göre; Panathinaikos, Samet Akaydin ile ilgili kararını verdi. Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Alınan karar sonrası Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Sarı-lacivertliler deneyimli stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.