Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Brezilyalı futbolcunun temsilcisi İstanbul'da

08 Nisan 2024 17:18 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:20

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro ile ilgili süroriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Sports Digitale'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri dönecek.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Haberde, oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe ile fesih görüşmesi gerçekleştireceği ifade edildi.

Bu sezon Gremio ile 15 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız golcü 3 gol atabildi.

4.6 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Temmuz 2022'de İtalya Serie A ekibi Cagliari'den 4.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli takımdan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Joao Pedro'nun ücretinin tamamını kiralık olarak formasını giydiği Gremio kulübü ödüyor.

Brezilya ekibi Joao Pedro'nun satın alma opsiyonunu kullanması halinde Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro ödeyecek.

28 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST

32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.