Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Futbol>Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti
09 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:35

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'nin 1 yıl Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan men cezası alması bekleniyor. Bu durumda sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantileyen Galatasaray, şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırsa dahi seneye Süper Kupa'da finali garantilemiş oldu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;den, Galatasaray&#039;a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalini 3. dakikada terk eden Fenerbahçe'ye verilecek ceza beklenmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallar gereği maçı 3-0 Sarı-Kırmızılı takımın lehine tescil etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında Fenerbahçe'nin Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men cezası alması da çok büyük olasılık.

GÖZLER YARI FİNALDE

Fenerbahçe'nin alacağı bu cezalarla ayrıca Galatasaray'a bir final daha hediye etmiş oldu. Çünkü Sarı-Kırmızılılar, şimdiden gelecek sezon Süper Kupa finalini oynamayı garantiledi.

Süper Kupa finali, lig şampiyon ile Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanıyor. Galatasaray şampiyon olursa zaten bu hakkı doğrudan elde edecek. Ancak sezon sonunda ipi Fenerbahçe'nin göğüslemesi halinde dahi finale şimdiden adını yazdırmış durumda.

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti - 1. Resim

RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Çünkü ligi ikinci bitirse bile cezalı Fenerbahçe seneye Süper Kupa'da olmayacağı için onunu yerine Süper Kupa finalinde oynama hakkı Galatasaray'ın olacak.

Galatasaray'ın şimdiden rezervasyon yaptırdığı Süper Kupa finalindeki rakibi ise bu sezonki Türkiye Kupası maçları tamamlandıktan sonra belli olacak. Yarı finali aşamasındaki kupada Beşiktaş-Ankaragücü ve Trabzonspor-Karagümrük eşleşmelerinden çıkan sonuç finali belirleyecek.

Kaynak: TGRT Haber
Elon Musk'tan çarpıcı yapay zeka iddiası: Tarih verdiİETT'de şoke eden anlar: Yolcuya demir sopayla saldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...