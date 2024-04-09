Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

09 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:35

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalini 3. dakikada terk eden Fenerbahçe'ye verilecek ceza beklenmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallar gereği maçı 3-0 Sarı-Kırmızılı takımın lehine tescil etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında Fenerbahçe'nin Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men cezası alması da çok büyük olasılık.

GÖZLER YARI FİNALDE

Fenerbahçe'nin alacağı bu cezalarla ayrıca Galatasaray'a bir final daha hediye etmiş oldu. Çünkü Sarı-Kırmızılılar, şimdiden gelecek sezon Süper Kupa finalini oynamayı garantiledi.

Süper Kupa finali, lig şampiyon ile Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanıyor. Galatasaray şampiyon olursa zaten bu hakkı doğrudan elde edecek. Ancak sezon sonunda ipi Fenerbahçe'nin göğüslemesi halinde dahi finale şimdiden adını yazdırmış durumda.

RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Çünkü ligi ikinci bitirse bile cezalı Fenerbahçe seneye Süper Kupa'da olmayacağı için onunu yerine Süper Kupa finalinde oynama hakkı Galatasaray'ın olacak.

Galatasaray'ın şimdiden rezervasyon yaptırdığı Süper Kupa finalindeki rakibi ise bu sezonki Türkiye Kupası maçları tamamlandıktan sonra belli olacak. Yarı finali aşamasındaki kupada Beşiktaş-Ankaragücü ve Trabzonspor-Karagümrük eşleşmelerinden çıkan sonuç finali belirleyecek.