Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı

21 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:14

Fenerbahçe'de iki yıldız için 'gece hayatı' iddiası

Fenerbahçe'de iki yıldız için 'gece hayatı' iddiası

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği kötü performansla Miha Zajc, takımda eleştirilen isimlerin başını çekti.

YOLLAR AYRILACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerde taraftarlarla Zajc arasında bağlar tamamen koparken, yönetim de sezon sonu için kararını verdi.

Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenilenen Sloven orta saha ile yola devam edilmeyecek.

GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetim, Miha Zajc için sezon sonunda gelen her teklifi değerlendirmeye alacak.

1.4 milyon Euro kazanan Sloven orta sahanın maaşı ödeyebilecek ve daha çok forma şansı bulabileceği bir kulübe gidebileceği ifade ediliyor.

29 MAÇTA 2 GOL

2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol attı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Zajc'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.