Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında sözleşmesinin uzatılması için ısrarcı olduğu ancak gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kalan ve eleştirilen Miha Zajc için karar verildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği kötü performansla Miha Zajc, takımda eleştirilen isimlerin başını çekti.
YOLLAR AYRILACAK
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerde taraftarlarla Zajc arasında bağlar tamamen koparken, yönetim de sezon sonu için kararını verdi.
Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yenilenen Sloven orta saha ile yola devam edilmeyecek.
GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Yönetim, Miha Zajc için sezon sonunda gelen her teklifi değerlendirmeye alacak.
1.4 milyon Euro kazanan Sloven orta sahanın maaşı ödeyebilecek ve daha çok forma şansı bulabileceği bir kulübe gidebileceği ifade ediliyor.
29 MAÇTA 2 GOL
2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol attı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Zajc'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.