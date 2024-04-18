Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Üste üste yaşanan sakatlıklar değişim getirdi!

18 Nisan 2024 14:56 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:57

Sezonu çok hızlı bir şekilde giren ve sezonun ortalarından sonra sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de yönetimden sağlık heyetiyle ilgili çarpıcı bir hamle geldi.

Spor yorumcuları ve sosyal medyadaki taraftarların çoğu da Fenerbahçe'nin sağlık heyetine tepki göstererek eleştirmişti.

VOLEYBOL TAKIMINDAN FUTBOL TAKIMINA!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Daha önce Galatasaray futbol takımında görev alan ve şu anda erkek voleybol takımının doktoru olan Barış Çakır'ın futbol takımının sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi kararı alındı.

ERTUĞRUL KARANLIK GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mevcut futbol takımı doktoru Ertuğrul Karanlık'ın görevden alınmadığı ve Çakır'ın uzmanlığından yararlanılacağı ifade edildi.

Son olarak Karanlık, Oosterwolde'nin Almanya'da tedavi edilmesini önerdi ancak Çakır'ın talebi sonrasında bu operasyon Amsterdam'da gerçekleştirildi.