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16 Nisan 2024 13:17 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:19

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin evinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını Alman hahkem Tobias Stieler yönetecek.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe&#039;nin Olympiakos maçını yönetecek hakem belli oldu

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta kazanarak turu geçmek ve yarı finale yükselmek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ TOBİAS STİELER OLDU

Zorlu mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Schlager olacak.

Maçta VAR koltuğunda Christian Dingert oturacakken, AVAR'da ise Sascha Stegemann yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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