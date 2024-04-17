Fenerbahçe'nin Rade Krunic için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tartışılan isimlerin başında gelen Rade Krunic'in satın alma opsiyonu sezon sonunda devreye girecek. Krunic'in sözleşmesindeki madde ortaya çıkarken sarı-lacivertlilerin ödeyeceği bonservis de belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında beri İsmail Kartal'ın ısrarla transferini istediği Rade Krunic, devre arasında takıma katılmıştı. İsmail Kartal'ın çok beğendiği Krunic, satın alma opsiyonuyla kiralanarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLİYOR
Deneyimli orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de henüz istediği performansı gösteremedi.
Son oynanan Olympiakos ve Fatih Karagümrük maçlarındaki performansıyla eleştirilen Krunic, taraftarların taraftarların tepkisini çekmişti.
SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Rade Krunic'in sözleşmesindeki opsiyon şartıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe küme düşmediği takdirde Rade Krunic'in satın alma opsiyonu devreye girecek.
FENERBAHÇE 4 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Haberde Bosna Hersekli futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe ile 16 maça çıkıp 946 dakika süre alan Krunic'in 1 asisti bulunuyor.