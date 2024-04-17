Fenerbahçe'nin Rade Krunic için ödeyeceği bonservis ortaya çıktı!

17 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:27

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında beri İsmail Kartal'ın ısrarla transferini istediği Rade Krunic, devre arasında takıma katılmıştı. İsmail Kartal'ın çok beğendiği Krunic, satın alma opsiyonuyla kiralanarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLİYOR

Deneyimli orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de henüz istediği performansı gösteremedi.

Son oynanan Olympiakos ve Fatih Karagümrük maçlarındaki performansıyla eleştirilen Krunic, taraftarların taraftarların tepkisini çekmişti.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Rade Krunic'in sözleşmesindeki opsiyon şartıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe küme düşmediği takdirde Rade Krunic'in satın alma opsiyonu devreye girecek.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Haberde Bosna Hersekli futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe ile 16 maça çıkıp 946 dakika süre alan Krunic'in 1 asisti bulunuyor.