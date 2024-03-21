Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor maçı sözleri: Hayatımızdan endişe duyduk!

21 Mart 2024 22:11 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:12

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuştu.

"HAYATLARIMIZDAN ENDİŞE DUYUYORDUK"

29 yaşındaki Ganalı futbolcu, maç sonrası taraftarların sahaya girmesiyle ilgili, "Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk, çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben, takım arkadaşım Livakovic ve diğerlerinin aksine darbe almadığım için şanslıydım." diye konuştu.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirten Djiku, "Anonslar yapıldı, hakem ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her maçta yaptığımız gibi saha ortasında galibiyeti kutladık. Taraftarların sahaya girdiğini gördük, birkaç saniye içinde yüzlerce insan bize doğru geliyordu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MUTLU BİR HAYATIM VAR"

Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ancak bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydeden Djiku, "Eşim ve iki çocuğumla Türkiye'de mutlu bir hayatım var. Olağanüstü bir yaşam standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, bu da benim için burayı Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede." şeklinde görüş belirtti.

"ASTON VİLLA'YI İSTİYORUZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir tur mücadelesi vereceklerini söyleyen Djiku, "Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz." dedi.