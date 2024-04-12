Fenerbahçe'ye Djiku ve King müjdesi

12 Nisan 2024 17:28 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 17:29

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

DJİKU VE KİNG TAKIMLA ÇALIŞTI

Alexander Djiku ve Joshua King antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Mert Hakan hazırlıklarını bireysel olarak sürdürdü.

Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncular da günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.